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Магнитогорский вуз готовит к запуску металлургический завод в ОАЭ

Экономика

Стан арабского завода является практически аналогом двух станов магнитогорского предприятия

Челябинск, 22 октября 2018, 14:09 — REGNUM  Эксперты со стороны Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова провели технический аудит металлургического завода United Steel Industries FZC в городе Эль-Фуджейра (ОАЭ) и дали хорошую оценку состояния имеющегося там оборудования, сообщает 22 октября пресс-служба вуза.

«Мы расписали все этапы нашей работы по восстановлению и ввода в эксплуатацию оборудования. Заложен большой потенциал, но есть ряд вопросов, которые мы будем решать по ходу ввода в эксплуатацию», — говорится в сообщении экспертов.

Они добавили, что стан на USI является практически аналогом двух станов Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Интерес арабских промышленников к магнитогорским металлургам связан с сильнейшим научным составом, большим опытом реализации международных программ и сотрудничеством с крупнейшим металлургическим комбинатом ПАО «ММК».

Визит российской делегации на завод USI стал вторым с начала реализации проекта. Он состоялся в сентябре 2018 года. В настоящее время стороны намерены реализовать программу подготовки специалистов из ОАЭ в МГТУ.

На базе университета планируется обучить около 100 человек: 30% — инженерного состава, 70% — исполнительского. Подготовка персонала будет осуществляться по специальным программам обучения, в том числе на английском языке, имеющим адаптацию к объектам завода. Непосредственно стартовая команда при запуске завода будет состоять из специалистов МГТУ и ММК.

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Металлургия и металлообработка
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