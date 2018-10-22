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Объективно проблема с локализацией есть — о сложностях в авиакомпаниях

Экономика

Для того, чтобы снять противоречия между требованиями регулятора, участниками рынка и провайдерами должна будет быть проведена большая работа или по переводу баз данных

Москва, 22 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Иностранные провайдеры не очень охотно идут на локализацию своих решений, поскольку это не разовая работа, и она требует дополнительных затрат на поддержку и развитие на локальном рынке, считает директор по маркетингу ICL Services, кандидат экономических наук Лилия Алеева.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что услугами иностранных провайдеров пользуются три крупнейших российских авиакомпаний: «Аэрофлот» (американская Sabre), S7 (швейцарская SITA с переходом в Amadeus), «Уральские авиалинии» (испанская Amadeus). И необходимость переноса в Россию серверов для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний.

«Объективно, есть такая проблема, связанная с тем, что иностранные провайдеры очень неохотно идут на локализацию своих решений из-за дополнительных затрат. При этом глобальные провайдеры соизмеряют эти затраты с потенциальным доходом с локального географического рынка.

Россия в этом плане не является лидером по количеству авиаперевозок, к тому же объективных экономических причин для роста авиаперевозок сейчас нет. Поэтому ситуация складывается сложная.

Для того, чтобы снять противоречия между требованиями регулятора, участниками рынка и провайдерами должна будет быть проведена большая работа или по переводу баз данных, или по переходу на отечественные аналоги с существенными доработками и обсуждению возможности настройки интеграции и обмена данными по глобальным программам Sky Team и One World».

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Авиаперевозки
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