Банки Казахстана одобрили $82 млн на получение ипотеки по госпрограмме

Астана, , 13:37 — REGNUM По состоянию на 20 октября банки Казахстана одобрили 2513 заявок на предоставление ипотечного займа на сумму 30 млрд тенге ($81,9 млн) по государственной программе «7−20−25», сообщили 22 октября в пресс-службе Национального банка республики.

В рамках госпрограммы принято 3752 заявки на получении кредита на сумму 44,5 млрд тенге ($121,5 млн). Ипотека выдается под 7% годовых, при первоначальном взносе 20%, сроком на 25 лет.

Напомним, 5 октября 2018 года в своем послании к народу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что от реализации государственной программы «7−20−25» зависит сохранность должностей акимов (глав) регионов.

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