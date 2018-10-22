Черная дыра переславской «коммуналки»

Наталья Власова, , 13:20 — REGNUM

Ситуацию с теплоснабжением в Переславле Ярославской области смело можно назвать кризисной. И вот почему. По официальной информации Газпрома долги теплоснабжающих организаций Переславля составляют на 1 сентября 2018 года 565,8 миллионов рублей. В городе проживает менее 40 тыс человек, при этом долг города сравним с долгом 200-тысячного Рыбинска (737,9 млн).

Без преувеличения можно сказать, что город — самая больная точка с точки зрения неплатежей в Ярославской области. Показательной стала ситуация с заявлением директора котельной в микрорайоне Чкаловский о том, что военные самовольно включили тепло, блокировав сотрудников. Выход из кризисной ситуации до сих пор не найден. Почему же так получилось?

Для начала небольшая справка о схеме теплоснабжения в Переславле-Залесском. В городе работают три частные котельные и одна муниципальная. Частная котельная ООО «ПЭК», расположенная на территории ОАО «Славич», обслуживает 80 процентов потребителей тепла и горячей воды в городе.

2 частные котельные ООО «МЭС» отапливают микрорайоны Чкаловский (в том числе школу, детский сад, воинскую часть и Переславский музей-заповедник) и Молодежный (из социальных объектов там расположена школа-интернат).

Муниципальная котельная работает в районе Сельхозтехника — там потребителей совсем немного, из объектов соцсферы — детский сад «Колосок».

Договоры с компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль» на потребление подавляющих объемов газа — у ООО «ПЭК» и ООО «МЭС». При этом деньги за теплоснабжение и ГВС жители и организации до октября 2018 года перечисляли в муниципальное унитарное предприятие «Спектр», которым владеет администрация Переславля. Это важный момент. «Спектр» не производил тепло, но собирал деньги за него благодаря статусу единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Этот статус был присвоен «Спектру» в 2015 году решением все той же переславской администрации.

При этом, как неоднократно заявляло руководство котельных, МУП «Спектр» c момента получения статуса ЕТО в 2015 году практически не перечислял деньги за потребленное тепло ни ООО «ПЭК», ни ООО «МЭС». Платили относительно небольшие суммы, в основном по решениям судов. Дошло до того, что в последний год у этих двух компаний не стало денег на ремонт оборудования и подготовку к новому отопительному сезону.

Надежда на коренное изменение ситуации появилась у переславцев с приходом новой администрации под руководством Владимира Волкова в 2016 году. Волков обещал переславцам и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову раз и навсегда разобраться в запутанной системе ЖКХ Переславля-Залесского и избавить жителей от мучений, а город — от долгов. Новый градоначальник предложил схему со строительством новых квартальных котельных, чтобы уйти от проблемы транспортировки теплоносителя по дырявым трубам.

Кроме того, Владимир Волков заявил, что необходимо избавить город от зависимости от частных котельных. Для этого предполагалось реализовать механизм концессии, в результате которого концессионер построил бы котельные, получил прибыль и по истечении определенного срока передал бы это имущество в муниципальную собственность.

Планировалось, что договор концессии будет подписан весной 2018 года. Летом 2017 года Владимир Волков во время встречи с жителями Чкаловского микрорайона обещал, что через год у них будет новая котельная, которая решит все проблемы и позволит раз и навсегда разрешить ситуацию с ООО «МЭС», совместную работу с которым не получалось наладить ни администрации предыдущего мэра Дениса Кошурникова, ни команде Владимира Волкова. В противном случае Владимир Волков обещал написать заявление о сложении полномочий главы города. Надо сказать, что последнее обещание Волков выполнил и полномочия сложил, возглавив Ярославль. Правда, жителям от этого не легче.

Также Владимир Волков неоднократно в течение 2017 года обещал, что к осени 2018 года в Переславле уже будет две новые квартальные котельные.

Однако по состоянию на середину октября 2018 года договор концессии не подписан, о сроках начала реализации концессии официальной информации нет, новые котельные не построены. Уже имеющиеся котельные не готовы к началу отопительного сезона из-за того, что у них нет денег на ремонт и профилактику оборудования. МУП «Спектр» со скрипом перечисляет средства ООО «ПЭК» на ремонт котлов, а для ООО «МЭС» не выделяется ничего.

В то же время решениями судов в 2018 году признано, что статус единой теплоснабжающей организации МУП «Спектр» был приcвоен незаконно. Это решение было принято еще в 2015 году, когда мэр Денис Кошурников инициировал актуализацию схемы теплоснабжения. Тогда по воле администрации города ООО «МЭС» и ООО «ПЭК» были исключены из перечня единых теплоснабжающих организаций.

Этим решением Денис Кошурников хотел отсечь обе частные котельные от денежных потоков — средств населения и организаций, перечисляющих средства за тепло и горячую воду. Единственной ЕТО стало МУП «Спектр».

Последствия этого решения очевидны — с начала 2015 года долг за газ вырос с 168 до 565 млн рублей или в 3,3 раза. Почти не получая деньги, котельные и сами перестали платить. Сразу начались суды по оспариванию решения администрации. В суд обратилось ООО «МЭС» и в итоге добилось решения о том, что МУП «Cпектр» получило статус ЕТО незаконно. Суд указал на то, что единая теплоснабжающая организация должна иметь в собственности котельные и сети. А у «Спектра» не было котельных, и даже сети значились в аренде.

Однако администрация Владимира Волкова в течение 2017 и 2018 годов считала МУП «Спектр» законной ЕТО, не делала ничего, чтобы наладить схему теплоснабжения. Видимо, расчет был на начало реализации концессии, которого в итоге не случилось. И только за месяц до старта отопительного сезона 2018 года администрация Переславля начала предпринимать действия по выбору новой ЕТО. Сети изъяли из МУП «Спектр» и передали новой, только что созданной организации — МУП «Теплосервис». При этом холодное водоснабжение и водоотведение, за которые тоже раньше отвечал «Спектр», отдано еще одному новому МУПу — МУП «Комплекс».

В начале октября появилось постановление администрации о присвоении МУПу «Теплосервис» статуса ЕТО, а МУПу «Комплекс» — статуса гарантирующей организации с сфере холодного водоснабжения и водоотведения. В итоге получается, что основной должник за тепло — МУП «Спектр», который должен сотни миллионов, совершенно неплатежеспособен, потому что сети у этого предприятия изъяли, а больше никаких значимых активов у него нет.

По сообщениям от источников в Переславле, ООО «МЭС» и ООО «ПЭК» не признали законным присвоение МУПу «Теплосервис» статуса ЕТО и уже подали в суд иски, оспаривающие соответствующее постановление администрации.

Что в итоге имеют жители города?

Сейчас котельная ООО «ПЭК» работает, у потребителей ООО «ПЭК» есть и отопление, и горячая вода. При этом в городе много порывов, которые (пока еще) МУП «Спектр» не успевает латать. Из-за порывов у некоторых жителей в зоне обслуживания ООО «ПЭК» нет отопления.

На Чкаловском ситуация хуже. Из трех котлов котельной ООО «МЭС» на отопление работает всего один. Батареи у жителей многоквартирных домов чуть теплые. В результате недавнего инцидента с военными был открыт вентиль на воинскую часть, тепло уходит туда, поэтому на дома, школу и детский сад тепла не хватает. Горячей воды на Чкаловском не было больше месяца. Директор «МЭС» Юрий Егоров заявил несколько дней назад, что за собственные средства подготовил котельную для приготовления горячей воды. Договора с организацией, которая поставляет горячую воду, у Юрия Егорова нет, тем не менее вода стала поступать жителям Чкаловского микрорайона 20 октября. Из-за лимитов по газу только по графику — с 6 утра и до 11 вечера.

Сети водоснабжения изношены до предела, из-за чего в городе периодически происходят аварии и отключения холодной воды. Так, в прошедшие выходные город был отключен от холодного водоснабжения больше, чем на 8 часов. Более мелкие отключения происходят регулярно.

Вот такие неутешительные итоги работы администрации Владимира Волкова и прежней администрации Дениса Кошурникова. Видимо, в надежде на кредиты (под гарантии правительства Ярославской области) и реализацию концессии не делалось ничего, чтобы отладить работу ЖКХ в тех условиях и с теми организациями, которые уже есть и работают в городе. Между участниками схемы теплоснабжения города — администрацией с ее МУПами и частными котельными — отсутствует взаимопонимание. За последние два года отношения испортились окончательно, поэтому нет слаженной работы на благо жителей города. И это основная причина того, что система ЖКХ в Переславле с каждым годом приходит во все больший упадок.

Прямо перед началом отопительного сезона администрация Переславля была вынуждена сменить МУПы, ответственные за водоснабжение и отопление, что обернулось хаосом. Новый МУП «Теплосервис», статус которого как единой теплоснабжающей организации может быть также отменен судом, готовится стать ЕТО и в Переславском районе. Там ситуация не лучше, потому что «Ярославская генерирующая компания» опять же накануне отопительного сезона отказалась выполнять свои обязательства, сбросив ответственность за прохождение зимнего периода на муниципальные власти. В Переславском районе 11 мазутных котельных, насколько известно, запасы мазута там скоро закончатся, а новое топливо купить не на что.

На этом фоне ушел со своего поста замгубернатора по ЖКХ Виталий Ткаченко, на которого уповали в решении ситуации с ЯГК. А Владимир Волков неожиданно переместился в Ярославль, оставив Переславль в еще более тяжелом положении в сфере ЖКХ, чем было в 2016 году, когда он пришел в город. Переславцы говорят, что они не припомнят более тяжелого запуска тепла, чем в 2018 году.

Как и когда разрешится кризис в Переславле, тянущийся уже много лет, неизвестно. Пока, к сожалению, достигнуты значительные успехи по углублению кризиса, а не по выходу из него.