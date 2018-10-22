Автопром Петербурга в сентябре показал лучший итог месяца с 2014 года

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В сентябре 2018 года автомобильные производители Санкт-Петербурга выпустили 33 800 машин, что на 11% больше, чем за сентябрь 2017 года. Более высокий показатель выпуска автомобилей за один месяц последний раз был зафиксирован в апреле 2014 года (38 300 машин). Таким образом, минувший сентябрь стал рекордным для городского автопрома за последние 4,5 года.

Как сообщило 22 октября профильное агентство «Auto-Dealer-СПб», всего за январь-сентябрь 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 271 600 легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за такой же период 2017 года. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому за 9 месяцев 2018 года составила 24,7% (год назад — 25,8%).

Лидер городского автопрома не изменился: завод Hyundai по итогам 9 месяцев текущего года произвел 66% от всех выпущенных в Петербурге машин.

«В сентябре особенно заметно возрос спрос на автомобили, которые производятся на заводах Toyota и Nissan, — на 60% и 44% соответственно по отношению к сентябрю прошлого года», — замечает руководитель «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают сегодня девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Общий объем продаж петербургских автомобилей на российском рынке вырос за девять месяцев на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В ближайшее время петербургский автопром может дополнительно усилиться. Производственная площадка бывшего автомобильного завода General Motors, законсервированного летом 2015 года, может быть расконсервирована в интересах белорусско-британского совместного предприятия «Юнисон», занимающегося сборкой легковых автомобилей.

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