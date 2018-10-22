Смоленская область вышла в лидеры по оказанию госуслуг в электронной форме

Смоленск, , 13:15 — REGNUM Смоленская область заняла седьмое место в рейтинге субъектов Федерации по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2017 год. Рейтинг был составлен министерством экономического развития РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

В рамках мониторинга при составлении рейтинга специалисты Минэкономразвития оценивали 18 видов услуг, в их числе — государственную регистрацию заключения брака, выдачу и аннулирование охотничьих билетов и др. Анализ доступности и качества этих услуг проводился на всех этапах — от подачи заявления до получения готового документа.

Губернатор Алексей Островский, комментируя итоги рейтинга, подчеркнул:

«Администрация региона под моим руководством уделяет особое внимание повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и посредством сети интернет. Наша ключевая задача, которую я ставлю перед профильными руководителями, ответственными за развитие данного направления, — постоянно расширять перечень государственных и муниципальных услуг в электронном виде, для того чтобы минимизировать административные барьеры, исключить возможность для коррупционных проявлений со стороны чиновников, а самое главное — сэкономить деньги. Речь идет как о средствах областного бюджета, так и о деньгах смолян, которые они вынуждены тратить, получая услуги не в электронном виде».

«Эта работа, безусловно, приносит свои положительные результаты. Сегодня электронные сервисы и услуги крайне востребованы у жителей региона. По итогам 2017 года доля смолян, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, составила уже 75%. Сам факт, что Смоленская область заняла седьмую строчку в стране в рейтинге Минэкономразвития, является дополнительным тому подтверждением. Это очень хороший результат и показатель эффективности работы региональных властей в данном направлении», — отметил Алексей Островский.