Казахстанский фильм прошел в финал голливудского кинофестиваля

Астана, , 12:52 — REGNUM Фильм «Амре», снятый на киностудии «Казахфильм», получил награду Silver Screen Award на первом этапе кинофестиваля Hollywood Film Festival, сообщает 22 октября издание BNews.

В первом этапе конкурса принимали участие еще пять казахстанских фильма. После победы на первом этапе фильм «Амре» будет бороться за главный приз кинофестиваля с картинами из 16 стран.

Отметим, фестиваль Hollywood Film Festival пройдет в Голливуд с 23 по 28 октября. Кинофестиваль проводится с 1997 года и призван популяризировать независимое кино.

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