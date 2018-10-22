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Казахстанский фильм прошел в финал голливудского кинофестиваля

Экономика

В первом этапе конкурса принимали участие шесть казахстанских фильмов

Астана, 22 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Фильм «Амре», снятый на киностудии «Казахфильм», получил награду Silver Screen Award на первом этапе кинофестиваля Hollywood Film Festival, сообщает 22 октября издание BNews.

В первом этапе конкурса принимали участие еще пять казахстанских фильма. После победы на первом этапе фильм «Амре» будет бороться за главный приз кинофестиваля с картинами из 16 стран.

Отметим, фестиваль Hollywood Film Festival пройдет в Голливуд с 23 по 28 октября. Кинофестиваль проводится с 1997 года и призван популяризировать независимое кино.

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