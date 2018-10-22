«Норникель» и BASF обеспечат производителей электрокаров сырьем для батарей

Лондон, , 12:44 — REGNUM Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» и немецкий химический концерн BASF договорились о строительстве на западе Финляндии завода по переработке сырья для производства аккумуляторов, которые будут использованы европейскими производителями электрокаров. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении двух предприятий.

Сообщается, что завод, продукция которого сможет обеспечить производство порядка 300 тыс. электромобилей в год, будет открыт в конце 2020 года в финской Харьявалте. Также отмечается, что «Норильский никель» и BASF заключили долгосрочный контракт на поставку никеля и кобальта с рафинировочного завода российского предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что электромобиль немецкого концерна BMW i4 выйдет на рынок в 2021 году. i4 присоединится к другим машинам электрической линейки компании, в числе которых уже числятся электрокроссовер iX3, iNext и MINI EV.

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