Понедельник, 22 Октября 2018 года
13:55:14 МСК

«Норникель» и BASF обеспечат производителей электрокаров сырьем для батарей

Экономика

Завод, продукция которого сможет обеспечить производство порядка 300 тыс. электромобилей в год, будет открыт в конце 2020 года в финской Харьявалте

Лондон, 22 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» и немецкий химический концерн BASF договорились о строительстве на западе Финляндии завода по переработке сырья для производства аккумуляторов, которые будут использованы европейскими производителями электрокаров. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении двух предприятий.

Сообщается, что завод, продукция которого сможет обеспечить производство порядка 300 тыс. электромобилей в год, будет открыт в конце 2020 года в финской Харьявалте. Также отмечается, что «Норильский никель» и BASF заключили долгосрочный контракт на поставку никеля и кобальта с рафинировочного завода российского предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что электромобиль немецкого концерна BMW i4 выйдет на рынок в 2021 году. i4 присоединится к другим машинам электрической линейки компании, в числе которых уже числятся электрокроссовер iX3, iNext и MINI EV.

Читайте также: BMW представит электромобиль i4 в 2021 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить