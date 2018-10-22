В 30 млрд рублей обойдется «перезагрузка» архангельского центра судоремонта

Архангельск, , 12:38 — REGNUM Проект Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по реконструкции и развитию завода «Красная Кузница» в Архангельске обойдется в 30 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инвестиционный период определён в 17 лет. За это время, в частности, число рабочих мест на «Красной Кузнице» должно вырасти в 11 раз: с нынешних 312 человек до 3600 сотрудников.

Из упомянутых инвестиций в объеме 30 миллиардов рублей 13 будет направлено на оборудование и 17 — на строительно-монтажные работы. В том числе 1,2 миллиарда запланировано потратить на строительство пяти многоквартирных жилых домов в Соломбальском округе Архангельска.

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Проект по реконструкции и развитию завода предполагается реализовать в четыре этапа. На первом упор будет сделан на создание производства морской техники. Второй предусматривает создание объектов гражданского судостроения. На третьем и четвёртом этапах планируется провести работы для поддержания компетенции предприятия в сфере ремонта кораблей и судов ВМФ.

«Итогом проекта станет создание на базе «Красной Кузницы» современного судостроительно-судоремонтного предприятия с возможностью обеспечения среднего и текущего ремонта, сервисного обслуживания судов и кораблей судовладельцев северо-западного региона, организации производства элементов буровых платформ», — рассказал главный инженер «Красной кузницы» Алексей Пинаев.

В правительстве подчеркнули, что на обновлённом производстве будут применяться самые современные технологии, в том числе лазерная и комбинированная лазерно-дуговая сварка, будет установлена первая отечественная автоматизированная модульная линия по изготовлению плоских секций.

Добавим, что проект реализуется в рамках утвержденной президентом Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года.

Напомним, что одним из факторов, сдерживающих развитие судоремонта в Архангельске, является небольшой судоходный канал — для захода снабженческих судов на ремонт и обслуживание в Архангельск судоходный канал должен быть шириной от 170 метров. Сейчас она составляет примерно 150 метров.

Поэтому пока большие суда крупных компаний вынуждены ремонтироваться не в Архангельске.

Справка:

Судоремонтный завод «Красная кузница» был основан Петром I в 1693 году. Предприятие производит ремонт судов морского, речного, рыбопромыслового флота и судов технического флота водоизмещением до 13,5 тыс. тонн, строительство судов водоизмещением порожнем до 1 тыс. тонн, изготовление мостовых металлоконструкций, а также изготовление изделий машиностроения. Длина причальной линии — 1,1 тыс. м. Для подъема судна и ремонта подводной части имеются 2 плавучих дока подъемной силой 5 тыс. и 9,6 тыс. тонн.

Центр судоремонта «Звездочка» выкупил активы «Красной Кузницы», проходившей процедуру банкротства, в 2011 году.