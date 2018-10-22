Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о налогах для самозанятых

Москва, , 12:37 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении пакет законопроектов об особом налоговым режиме для самозанятых граждан РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Речь идёт об инициативе, направленной на проведение в стране эксперимента по налогообложению самозанятых на особых условиях. Под самозанятыми понимаются физлица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от профессиональной деятельности, но работают «на себя», а не на работодателя, и соответственно не платят налоги. При этом их доход в год не должен превышать 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Их доходы предлагается облагать налогом в 4%, если речь идёт о продаже товаров и услуг для физлиц, и 6%, если речь идёт о продаже товаров и услуг для юрлиц и ИП.

Для удобства граждан, авторы законопроекта предлагают им регистрироваться с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», а не ходить в налоговые органы. В приложении будут автоматически учтены все данные о доходах самозанятых и налогах, уплаченных им. Как рассказал в ходе обсуждения инициативы глава комитета Госдумы по бюджету и налогам и один из авторов законопроекта Андрей Макаров («Единая Россия»), если у гражданина будет зафиксирован доход, но он не будет платить налог или не зарегистрируется как самозанятый, то ему грозит штраф в размере полученного дохода.

Новый режим предлагается ввести на 10 лет в качестве эксперимента в четырёх регионах РФ — Москва, Московская и Калужская области и республика Татария. Между тем, отметил Макаров, многие другие регионы уже заявили о своём желании также присоединиться к эксперименту.

«Уже сейчас идут обращения — многие регионы хотели бы присоединиться к этому эксперименту. От авторов сразу хочу сказать, что мы против того, чтобы кто-то присоединялся», — заявил Макаров, подчеркнув, что выбранные четыре региона технологически готовы к нововведению лучше других субъектов РФ.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 октября. Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу 1 января 2019 года.

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