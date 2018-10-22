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Запуск очередного спутника «Глонасс-М» будет застрахован на 2 млрд рублей

Экономика

Страховым случаем по контракту считается утрата ракеты, не выведение спутника на заданную орбиту, повреждение или частичный отказ спутника «Глонасс-М» в ходе его эксплуатации

Москва, 22 октября 2018, 12:28 — REGNUM  Госкорпорация Роскосмос выделила порядка 180 млн рублей на страховку запуске космического аппарата «Глонасс-М», ракеты-носителя «Союз-2.1б», головного обтекатели и разгонного блока «Фрегат». Об этом говорят данные сайта госзакупок.

Отмечается, что для запуска, намеченного на четвертый квартал 2018 года, цена страховки составит 178,09 млн рублей, а сумма страховой выплаты при неудачном запуске — 2,095 млрд рублей. Страховым случаем по контракту считается утрата ракеты, не выведение спутника на заданную орбиту, повреждение или частичный отказ спутника «Глонасс-М» в ходе его эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу системы ГЛОНАСС. Данный сигнал используется в военных целях для решения задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения.

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