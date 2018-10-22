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Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд «санкционных» активов РФ

Экономика

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Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд «санкционных» активов РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 22 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Крупнейшие пенсионные фонды США вложили в находящиеся под санкциями российские компании и государственные облигации РФ $1,5 млрд, сообщает 22 октября РБК.

Так, американский пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских California Public Employees' Retirement System (CalPERS), который обслуживает почти 2 млн пенсионеров, держит акции подсанкционных компаний и гособлигации более чем на $1,1 млрд.

По состоянию на 30 июня 2018 года CalPERS владел акциями в том числе «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», Сбербанка и ВТБ, которые находятся под секторальными санкциями.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что американский штат Калифорния стал одним из десяти крупнейших иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто. В российский госдолг вложился пенсионный фонд CalPERS.

При этом представитель фонда Меган Уайт пояснила, что все решения CalPERS по управлению инвестициями соответствуют федеральному законодательству и законам штата.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший в США пенсионный фонд вложился в госдолг России

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