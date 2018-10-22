Макаров: Качество госпрограмм не позволит реализовать нацпроекты

Москва, , 12:17 — REGNUM В Госдуме намерены править федеральный бюджет на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Я думаю, мы все сегодня понимаем, что этот бюджет обязательно придется править. Почему? Потому что те средства, которые вбрасываются, тот механизм, по которому эти средства будут расходоваться, он будет только совершенствоваться в ходе этого процесса, и мы прекрасно понимаем, что госпрограммы сегодня пока не отвечают тому качеству, которое позволило бы им эффективно реализовывать национальные проекты», — заявил глава комитета.

Он настаивает на создании в законе максимально гибкого механизма, чтобы иметь возможность оперативной переброски средств на те цели, которые будут реализовываться.

«Если мы увидим, что какие-то вопросы тормозятся, где-то не готова документация, лучше не замораживать средства, а перебросить на те цели, которые будут решаться. И вот этот более гибкий механизм, безусловно, должен быть заложен в рамках второго чтения бюджета», — заявил парламентарий.

Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2019−2021 годы.

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