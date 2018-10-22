Нефть: Саудовская Аравия продолжает оставаться источником новостей

Москва, , 12:06 — REGNUM Саудовская Аравия продолжает оставаться источником новостей в глобальном масштабе, как негативных, так и позитивных для отечественного рынка. Возможные санкции из-за убийства журналиста еще принимаются в расчет, но вероятность их введения все меньше, хотя риторика остается серьезной. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Эксперт отметил, что Вашингтон, официально выходя из договора РСМД, полностью развязывает себе руки, поэтому внешнеполитическое давление только усиливается.

«В то же время, саудиты налаживают экономические отношения с Россией по линии ОПЕК+ и заключая контракты с отечественными компаниями (Сибур — возможный кандидат на партнерство), поэтому говорить о приостановке проектов в нефтяной отрасли пока рано», — подчеркнул Пейсатый.

По его словам, замещение выпадающего предложения происходит по заявленным срокам, поэтому спрос на нефть остается на тех же уровнях, что и предполагался в начале холодного периода.

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«Можно отметить, что российские поставки, как и саудовские остаются стабильными и основной стимул для дополнительных покупок участниками рынка находится вне экономических реалий. Инвесторы ожидают реакции Саудовской Аравии на давление Запада, пусть и символическое, поэтому готовятся к снижению предложения из Эр-Рияда», — подчеркнул он.

В итоге, $80-$80,5 за баррель остается в довольно узких рамках торгов. Общий нейтральный фон и ожидания инвесторов относительно действий Саудовской Аравии не дают возможности для серьезного движения рынка, поэтому день подходит для стабилизации общего состояния предложения/спроса, добавил аналитик.

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