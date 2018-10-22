В Армении проходит «Евразийская неделя»: 2,5 тыс. участников из 25 стран

Ереван, , 12:04 — REGNUM И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 22 октября, в рамках стартовавшего в Ереване III международного форума «Евразийская неделя» заявил, что экономическая и политическая повестки Армении определяются с учетом интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«На данном этапе в Армении происходит глубокая трансформация политической и экономической системы, формируется актуальная экономическая и политическая повестки. Очевидно, что она во многом определяется и с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС», — приводит слова Пашиняна АРКА.

По его словам, «Евразийская неделя» станет той площадкой, на которой будут заключены контракты, начаты новые проекты, установлены деловые связи.

Как отметил Пашинян, активизация фиксируется в статистических показателях.

«Армения показывает стабильные темпы роста объемов торговли и сотрудничества со странами ЕАЭС. Цифры говорят сами за себя: объемы экспортных поставок из Армении в страны ЕАЭС за январь-июль 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,3% составив $351.9 млн», — сказал он.

В то же время Пашинян обратил внимание на несколько ключевых пунктов, по которым пройдут обстоятельные обсуждения в рамках форума, в том числе взаимодействие с Ираном.

«Во-первых, в этом году страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение как первый шаг к формированию Зоны свободной торговли. Армения — единственный член ЕАЭС, имеющий общую сухопутную границу с Ираном. Наличие общей границы и ЗСТ создают дополнительный стимул для развития торгово-экономических связей. Мы готовы стать площадкой для выстраивания торгово-экономических отношений между Ираном и странами ЕАЭС», — сказал он.

Основной целью форума «Евразийская неделя», которая продлится в Ереване до 24-го октября, является создание возможностей для развития кооперационных связей на территории ЕАЭС. В фокусе внимания «Евразийской недели» — создание благоприятного бизнес-климата в Союзе, укрепление производственных связей и развитие экспортного потенциала.

На площадке форума, встретятся вице-премьеры стран ЕАЭС и профильные министры правительств, руководители государственных корпораций и ведущего бизнеса государств-членов, а также стран-партнеров Союза.

Крупнейший международный форум на пространстве Союза собрал свыше 2,5 тыс. участников из более чем 25 стран. На деловых мероприятиях выступят 160 спикеров, в том числе из США, Германии, Швейцарии, Бельгии, Сингапура, Китая.

Форум «Евразийская неделя» — ежегодное мероприятие, организованное странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива его проведения утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств-членов Союза. Мероприятие включает деловую и выставочную части, способствует установлению B2B‑ и B2G-контактов.