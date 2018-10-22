На Истре установили стационарные боновые заграждения

Истра, Московская область, , 11:55 — REGNUM Специалисты компании «Транснефть-Верхняя Волга» завершили работы по установке стационарных боновых заграждений на реке Истра, в месте подводного перехода Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«Монтаж стационарных боновых заграждений предназначен для предотвращения и защиты русла и берегов реки Истры от воздействия разлива нефтепродуктов при аварийном нарушении герметичности нефтепродуктопровода в зоне подводного перехода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что длина металлических заграждений составляет 50 метров, боновых заграждений постоянной плавучести — 40 метров. Также в ходе работ установлены стационарный и береговой анкеры и выполнена установка пункта наблюдения на базе вагон-дома передвижной модели.

Мероприятия реализованы в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции объектов Транснефти, а также программой развития Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы и Московского авиационного узла в части увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона.

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