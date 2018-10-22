Нацбанк Казахстана опубликовал данные по валютной интервенции с 1996 года

Астана, , 11:52 — REGNUM Национальный банк Казахстана в сентябре 2018 года продал $520,6 млн, что в 43 раза меньше, чем в 2014 году, сообщает 22 октября издание Informburo со ссылкой на данные Нацбанка республики.

Финансовый регулятор опубликовал данные по интервенциям валюты, проведенным с 1996 года. В 2014 году сумма нетто-продаж составила $22,4 млрд. Только в октябре 2016 года было продано $6 млрд.

Наименьшие суммы интервенций зафиксированы в 1999 и 2000 году. С августа 2015 года суммы интервенций стали постепенно сокращаться из-за резкого ослабления тенге, что вызвано переходом к свободно плавающему обменному курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 7 сентября 2018 года Национальный банк Казахстана продал $520,6 млн. Решение о проведении валютной интервенции было принято впервые с октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальный банк Казахстана продал за три дня более $520 млн