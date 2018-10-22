Глава AliExpress раскрыл число активных покупателей из России

Москва, , 11:23 — REGNUM Число зарегистрированных активных покупателей из России на известной китайской торговой площадке AliExpres составляет порядка 20 млн человек, заявил в интервью РБК глава компании Лю Вэй.

«В России у AliExpress около 20 млн активных покупателей в год — такими мы считаем тех, кто регулярно (один раз и более) делает покупки в течение одного года», — заявил Лю Вэй.

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Напомним, торговая площадка AliExpress получила мировой старт в 2010 году, а уже в 2012 году доступ к ней получили пользователи из России. Уже в 2014 году AliExpress стал самой посещаемой интернет-площадкой в РФ и вошел в десятку самых популярных сайтов.

Жители России — самая большая аудитория AliExpress: на них приходится 30% всех посещений AliExpress, что соответствует почти 200 млн заходов на сайт в месяц.

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