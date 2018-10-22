Холдинг Усманова более не контролирует Mail.ru Group

Москва, , 11:14 — REGNUM Доля в Mail.ru Group, которая принадлежала холдингу USM Алишера Усманова, теперь передана под контроль менеджменту интернет-компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Об этом сообщается на сайте Mail.ru Group.

Читайте также: Совладельцами интернет-холдинга Усманова станут Газпромбанк и Ростех — СМИ

«USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group и ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО «МФ Технологии», — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что в экономической структуре владения АО «МФ Технологии» изменений не произошло.

Добавим, что осуществлять права голоса, закрепленные за принадлежащими «Мегафону» и USM акциями в уставном капитале АО «МФ Технологии», будет уполномочен генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Кроме этих изменений, будут проведены и новые назначения в совете директоров «МФ Технологии». В качестве кандидатов предложены глава Mail.ru Group в России Борис Добродеев, первый замгендиректора компании Дмитрий Сергееа, заместитель председателя правления Газпромбанка Алан Ваксман и первый вице-президент Газпромбанка Сергей Меднов. Председателем совета директоров останется Дмитрий Гришин.

Читайте ранее в этом сюжете: Алишер Усманов продает акции Mail.Ru