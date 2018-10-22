Кудрин: России нужны фунты, доллары и иены

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Тотальная дедолларизация российской экономики и переход на внешнюю торговлю исключительно в национальной валюте невозможны. Об этом заявил 22 октября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Форуме стратегов в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне кажется, сама тема немножко сегодня спекулятивно звучит», — сказал Кудрин.

Он отметил, что Россия в большом объеме закупает технологии, товары и материалы на мировом рынке, а ключевым партнером по импорту являются европейские государства.

«В этом смысле, в Европе нам будут продавать только за евро или за доллары. Ну, может быть, за (швейцарские) франки или за иены. Мы должны понимать, что за национальную валюту с Европой мы не сможем торговать. А это наш главный партнер по импорту всех основных технологий. Вот почему нам нужно в своем балансе, безусловно, иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировым резервам. Это доллары, евро и другие такого же рода валюты — фунт, швейцарский франк и иена», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что китайский юань не является конвертируемой или мировой валютой, поэтому за юани России тоже никто ничего не продаст на международном рынке, если РФ планирует покупать современные и нужные ей товары. В связи с этим необходимо очень строго следить за тем, с кем Россия перейдет на торговлю в национальной валюте.

«В основном, это только с теми странами, которые сами хотят что-то у нас купить. Наш экспорт, особенно технологический и современный, очень ограничен. Им и ограничивается будущий масштаб взаимных расчетов в национальных валютах. Поэтому на обозримый период — ближайшие лет двадцать — мы должны понимать, что большая часть нашей торговли мировой будет осуществляться на мировую, конвертируемую валюту — доллары, евро и другие, которые я назвал. Увеличение доли национальных валют не приведет к тому, что вся торговля перейдет в национальную валюту, это просто невозможно», — заключил Кудрин.

Впрочем, он подчеркнул, что сам этот процесс считает разумной мерой, имея в виду направления торговли, где у России есть взаимный интерес к переходу на национальные валюты, например, торговлю с Китаем или Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что переход от расчётов в долларах на расчёты в национальных валютах между странами со временем неизбежно произойдёт, хотя это случится «не сегодня или завтра». По мнению российского лидера, это повлечёт за собой «тяжёлые времена» для доллара как универсальной расчётной единицы.

Читайте также: Путин рассказал о грядущих «тяжёлых временах» для доллара США

Напомним, летом глава ВТБ Андрей Костин представил президенту России Владимиру Путину проект дедолларизации российской экономики. Затем сообщалось, что в правительстве началось обсуждение путей снижения зависимости экономики от американской валюты. В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о внесении соответствующего плана на рассмотрение в правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: «А вы хотели, чтоб вам рассказали…»: о засекречивании дедолларизации