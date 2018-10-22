В Узбекистане расширят производство газомоторных автомобилей Камаз

Ташкент, , 11:06 — REGNUM Российский производитель грузовиков Камаз и узбекистанская компания UzAutoTRAILER (входит в группу Узавтосаноат) планируют расширить объёмы производства газомоторных автомобилей, сообщает 22 октября пресс-служба челнинского предприятия.

«Первоначальная производственная мощность по выпуску газомоторных автомобилей планируется до 500 единиц в год с последующим увеличением», — говорится в сообщении.

Автофургоны будут выпускаться на базе шасси КАМАЗ-65 117 с двигателем RGK мощностью 300 лошадиных сил. Автомобиль оснащается 11 газовыми баллонами типа СПГ-1 российского производства, вмещающими 170 кубометров природного газа и позволяющими преодолеть расстояние до 400 километров.

Отмечается, что договоренность о производстве машин была достигнута в рамках состоявшейся в Узбекистане церемонии подписания о создании совместного предприятия Kamaz Asia Center. Оно направлено на развитие и контроль дилерских и сервисных центров автомобилей Камаз в Узбекистане, оказание гарантийного и сервисного обслуживания, а также развитие экспорта продукции в Россию.

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