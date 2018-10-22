Усманов передал контроль над долей в Mail.ru Group менеджменту компании

Москва, , 11:01 — REGNUM Основатель холдинга USM российский бизнесмен Алишер Усманов передал контроль над долей в Mail.ru Group гендиректору этой компании Борису Добродееву, пишет 22 октября «Газета.ru».

По словам Усманова, высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение, а передачу доли он готовил в течение нескольких лет.

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Вместе с тем бизнесмен добавил, что уходит из управления компанией «с легким сердцем», а до конца текущего года он анонсирует программу благотворительности в сфере спорта, культуры и помощи детям.

Напомним, ранее сообщалось, что «МегаФон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group готовы заключить крупнейшую в истории российского интернет-рынка сделку. Речь идет о совместном предприятии AliExpress Russia стоимостью около $2 млрд.

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