Комитет рекомендовал Госдуме принять проект федерального бюджета — 2019

Москва, , 10:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2019−2021 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

При расчёте параметров госбюджета правительство исходил из прогноза Минэкономразвития, согласно которому стоимость одного барреля нефти марки Urals составит 63,4 доллара. Курс рубля при этом составит 63,9 рублей за доллар. Правительство считает, что инфляция в 2019 году составит 4,3%, однако, как отмечали в МЭР в ходе обсуждения инициативы, в первой половине 2019 года показатель поднимется до 5,5%.

Согласно проекту госбюджета, общий объем ВВП в 2019 году составит 105,820 трлн рублей. Доходы вырастут на 1,222 трлн рублей по сравнению с 2018 годом и достигнут 19,948 трлн рублей. Расходы увеличатся менее значительно — на 653,6 млрд рублей. Так, правительство предполагает потратить в 2019 году 18,063 трлн рублей из госказны.

Таким образом, госсмета будет профицитной. Доходы превысят расходы на 1,885 трлн рублей, что составляет 1,8% от ВВП.

На пленарном заседании Госдумы документ будет рассмотрен 24 сентября.