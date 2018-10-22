Правительство пытается нивелировать рост цен на бензин — Кудрин

Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Правительство России пытается нивелировать рост цен на бензин в связи с повышением акцизов с 1 января 2019 года. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Форуме стратегического развития в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Кудрин затруднился спрогнозировать, насколько подорожает бензин в январе.

«Мы действительно считаем, что повышение акцизов может повысить цены. Но, насколько я понимаю, правительство думает сейчас над тем, как смягчить такой рост. И поэтому сейчас я бы не стал говорить об окончательных цифрах, потому что думаю, что правительство сделает все возможное, чтобы смягчить такой рост или даже его нивелировать», — заметил он.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба ранее уже порекомендовала правительству отказаться от идеи повышения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Дело в том, что цены на бензин выросли с начала осени в оптовом сегменте, и ФАС полагает, что ее предложение поможет снизить цены.

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