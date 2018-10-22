Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти

Эр-Рияд, , 10:55 — REGNUM Саудовская Аравия планирует увеличить нефтедобычу. Как уточнил министр энергетики страны Халид аль-Фалих, рост составит 0,3 млн баррелей в сутки. Так, в настоящее время ежесуточно добывается 10,7 млн баррелей, в планах — добывать до 11 млн баррелей в сутки.

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Однако на этом Саудовская Аравия может и не остановится: рассматривается возможность увеличения дополнительных мощностей с 12 до 13 млн баррелей в сутки.

«Это решение потребует поэтапных инвестиций в объёме от $20 млрд до $30 млрд — во столько оцениваются капитальные затраты на каждый миллион баррелей дополнительных мощностей»,— цитирует ТАСС слова главы ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года президент США Дональд Трамп призвал Эр-Рияд приложить усилия для поддержки экспорта нефти и стабилизации нефтяного рынка. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонных переговоров с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдулазизом аль-Саудом, на которых обсуждалась ситуация на нефтяном рынке, обострившаяся после восстановления администрацией Дональда Трампа антииранских санкций.

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