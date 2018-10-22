XXI век представляет

Москва, , 10:57 — REGNUM Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО представил стартапы, которые «выращиваются» в Нанотехнологических центрах фонда, на «Открытых инновациях» в Сколково.

На днях исполнится восемь лет со дня создания Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Некоторым мерилом его работы стала выставка «Открытые инновации», прошедшая в Сколково, На ней наноцентры фонда — всего их 15 по всей стране от Троицка до Новосибирска — представили стартапы, получившие инвестиции.

«Строительство» стартапа в Наноцентрах проходит путь от индустриальной задачи, выстраивания команды, прохождения всех этапов разработки продукта или сервиса до продажи компании крупному рыночному игроку. Причем автору идеи не обязательно быть новым Марком Цукербергом, Сергеем Брином или Сатоши Накамото. Идея может (и таких примеров большое количество) состоять не в том, чтобы представить совершенно новый продукт, но в том, чтобы удешевить производство уже существующего.

«История успеха для нас, говорит Денис Ковалевич, генеральный директор Группы компаний ТехноСпарк это, когда ты начинаешь строить 50 компаний в год с нуля и через 10 лет 50 из них продаешь, потому что они получились в 10 раз дешевле аналогичных компаний, которым 15−20 лет».

Поскольку к модели «конвейерного производства стартапов на продажу» Фонд перешел чуть больше 2 лет назад, то конечно о массовых продажах компаний говорить пока рано. Тем не менее, примеры удачных продаж долей компаний уже есть. Например, доля в компаниия «Люминнотех» (производит датчики контроля ионизирующего излучения) в конце декабря прошлого года была продана индустриальному партнеру за сумму, превышающую вложенные инвестиции.

Большей частью истории инвестирования Фонда в наноцентры и их стартапы — это истории не для глянцевых журналов, поскольку относятся к сфере b2b. Сложно среди обывателей найти человека, который бы заинтересовался работой компании, выявляющей определенные виды бактерий в нефтепроводах, что позволяет увеличить срок их службы в два раза. Однако именно такие истории красочнее всего демонстрируют работу Фонда по развитию высоких технологий в России.

Впрочем, среди стартапов Фонда находятся и такие, которые понятны широкому кругу пользователей. На «Открытых инновациях» был представлен спрей для футбольных арбитров. Последние несколько лет футбольные ассоциации обязывают судей использовать спрей для того, чтобы обозначать на поле место нарушения правил. Этот спрей должен держаться на поле в течение двух минут, а затем исчезать, не оставляя после себя следов и не нанося вред газону.

Решение, с которой Группа компаний ТехноСпарк в Троицке подошла к этой задаче, заключалась в том, чтобы за счет отечественных продуктов, предложить рынку баллончик, себестоимость производства которого была бы в несколько раз меньше мировых аналогов. Результатом стал спрей компании TEN+1, который уже сейчас можно приобрести за 500 рублей (цена за подобные продукты на европейском рынке начинаются с 15 евро), что могут себе позволить даже любительские футбольные клубы.

Еще один стартап, который приковывает внимание, — производство умной одежды компанией Plusminus. По сути, вместо привычных тканевых материалов, в производстве одежды используются высокотехнологичные нити. Они, в свою очередь, способны обрабатывать сигналы: «слышать» работу сердца, улавливать электрическую активность тела (в том числе мозга) и передавать их приложению на смартфоне. Которое, в свою очередь, дает объективную и точную оценку работы организма.

Даже на уровне представленного прототипа демонстрация такой одежды производит большое впечатление. При этом, по заверению разработчиков, они движутся в сторону того, чтобы распознавать эмоции человека за счет анализа считываемой одеждой ЭЭГ. Другими словами, в обозримом будущем можно представить себе кепку, с помощью которой телефон будет автоматически ставить «смайлики» в набираемых сообщениях в зависимости от того, какие эмоции в этот момент испытывает отправитель.

Продукты и сервисы компаний, в которые инвестирует Фонд, действительно находят широкое применение. С одной стороны, в число собственных стартапов входят лаборатории, которые расшифровывают ДНК и помогают определить риск генетических заболеваний сердечно-сосудистой системы или внезапной смерти в спорте (между строк заметим, что такие анализы делаются и на Западе, но стоят в три раза дороже). Или стартап TEN MEDprint, который предлагает создание индивидуальных титановых эндопротезов на основе технологий 3D-печати.

С другой — компания Carbonlab, которая производит электропроводящую краску, способную отапливать помещение. Или компания Optiplane, производящая гибридные дроны, которые совмещают преимущества обычных коптеров и беспилотных самолетов, увеличивая дальность полета, его скорость и маневренность. Они могут быть использованы при обследовании разных объектов (например, ЛЭП), или даже перевозке грузов до 1,5 килограммов.