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Власти Астаны сообщили о сроках газификации города

Экономика

Строительство газораспределительных сетей в Астане разделено на три очереди

Астана, 22 октября 2018, 10:53 — REGNUM  Заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование газоснабжения Астаны будет получен до конца 2018 года, сообщили 22 октября в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

Строительство газораспределительных сетей в Астане разделено на три очереди. Акимат (администрация) Астаны также разрабатывает проектно-сметную документацию на пусковые комплексы газораспределительной сети. Госэкспертизу на проектно-сметную документацию планируется получить в первом квартале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана планирует инвестировать активы Единого накопительного пенсионного фонда в размере 85 млрд тенге ($231 млн по курсу на 16 октября) в строительство газопровода «Сарыарка», который обеспечит подачу газа в Жезказган, Караганду, Темиртау и Астану.

Читайте ранее в этом сюжете: Активы пенсионного фонда Казахстана инвестируют в строительство газопровода

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