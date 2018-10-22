Исход тендеров: депутаты и чиновники Оренбурга заказывают новые автомобили

Оренбург, , 10:40 — REGNUM Администрация Оренбурга в конце 2018 года решила обновить автопарк горсовета и чиновников Южного округа города. Мэрия выступила заказчиком новых автомобилей для муниципальных нужд.

Для депутатского корпуса за счет горбюджета осуществляется закупка черного автомобиля с автоматической коробкой передач и мощностью не менее 150 лошадиных сил. На конкурс подана единственная заявка, цена лота составила 1,5 млн рублей.

Аукцион на поставку машины для нужд администрации Южного округа пришлось объявлять еще раз. Конкурсная комиссия признала тендер несостоявшимся. В закупке принял участие также один автосалон. Его заявка не отвечала требованиям, установленным документацией об аукционе.

Начальная цена лота составляет 1,3 млн рублей. Источником является городской бюджет. Согласно техзаданию, для чиновников округа должны поставить новую машину бежевого цвета с механической коробкой передач, мощностью не менее 125 лошадиных сил. Итоги очередного конкурса подведут 29 октября.