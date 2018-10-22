В Екатеринбурге построят крупный битумный терминал

Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Битумный терминал для работы с нефтеперерабатывающими заводами в Омске, Перми, Уфе, Салавате и Орске планирует построить в промышленном районе Екатеринбурга группа компаний ТА Битум, сообщает 22 октября пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала.

«Уральский битумный терминал сможет принимать около 3 000 тонн в сутки вязких нефтепродуктов с автомобильного и железнодорожного транспорта. Объем единовременного хранения составит 53 000 тонн», — говорится в сообщении.

На терминале будут запущено производство модифицированных битумов, а также битумных эмульсий. Предприятие разместится в индустриальном парке «ЕКАД-Южный» в Чкаловском районе Екатеринбурга в зоне промышленной и общественно-деловой застройки.

Отгрузка продукции будет осуществляться автотранспортом в Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, а также на территорию Югры. Мощности терминала позволят ежедневно отгружать до 2 тыс. тонн битумных материалов, что эквивалентно загрузке 80 битумовозов.

Отмечается, что объект будет обеспечен развитым транспортным сообщением за счет расположения на участке автомобильной трассы ЕКАД, соединяющем Полевской и Челябинский тракты, запуск которого состоится в 2020 году, а также нахождения в непосредственной близости от железнодорожного сообщения.

Группа компаний ТА Битум — один из крупнейших поставщиков битумных материалов в России, СНГ и странах Восточной Европы, является партнером НК Роснефть, компаний Лукойл и Газпром нефть. В 2014 году группа построила и ввела в эксплуатацию битумный терминал в Сальске Ростовской области, который в июле 2018 года приобрел стратегический партнер компании — оператор битумного бизнеса Газпром нефти.

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