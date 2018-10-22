В Ростовской области оценили обслуживание газона тренировочной базы ЧМ-2018

Азов, Ростовская область, , 10:36 — REGNUM Обслуживание футбольного поля тренировочной площадки «Спортивный комплекс имени Эдуарда Лакомова» в Азове обойдётся в 4,8 млн рублей. Эта сумма будет передана исполнителю за два месяца содержания газона. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Исполнитель должен будет выполнить выравнивающее прокалывание поля, пескование для коррекции уровня поля и для создания уклонов в форме «конверт», ямочный ремонт. Кроме того, в его обязанности входить полив поля, удаление сорняков, стрижка газона, аэрация корневой системы. В декабре необходимо будет выполнить консервацию системы полива на зимний период.

Площадь натурального покрытия поля превышает 7,1 тыс. квадратных метров, искусственного — 1,1 тыс. квадратных метров.

ИА REGNUM напоминает, что стадион в Азове — одна из тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области. Срок сдачи объекта был сорван. Стоимость реконструкции составила 357,7 млн рублей. Этот объект был одним из самых дорогих.

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