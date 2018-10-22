Работники молочной фермы в Приморье объявили забастовку

Владивосток, , 10:31 — REGNUM Около 13 млн рублей задолжало своим работникам предприятие ФГУП «Дальневосточное» в селе Суражевка Приморского края. В настоящее время 17 членов трудового коллектива объявили о приостановке работ, сообщили в краевой федерации профсоюзов.

«17 работников молочно-товарной фермы ФГУП «Дальневосточное» в селе Суражевка заявили о приостановке работы с 22 октября 2018 года до выплаты им заработной платы в полном объеме», — говорится в сообщении.

Также в федерации профсоюзов отметили, что предприятие задолжало трудовому коллективу за июль, август, сентябрь и первую половину октября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Приморский край занял лидирующее место среди регионов России по невыплате заработной платы — долг превысил 517,5 млн рублей. Сложная обстановка наблюдалась на ряде предприятий, в том числе на Находкинском судоремонтном заводе и Приморской овощной станции Всероссийского НИИ овощного хозяйства в Суражевке.

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