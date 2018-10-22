Стали известны сроки запуска центра ядерной медицины в Ульяновской области

Ульяновск, , 09:58 — REGNUM В Ульяновской области центр ядерной медицины в Димитровграде планирует достроить в декабре 2018 года, а первых пациентов медицинское учреждение примет во втором квартале 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На месте строительства центра радиологии, который возводится в Димитровграде, побывали заместитель руководителя ФМБА России Наталья Михайлова и губернатор Сергей Морозов. В новом учреждении будет оказываться комплексная высокотехнологичная помощь для лечения онкологических заболеваний. Ожидается до конца года направить на развитие здравоохранения города около 800 млн рублей на здравоохранение Димитровграда, а в следующем году — порядка 1 млрд рублей.

Пол словам Сергея Морозова, 15 ноября и 15 декабря запланированы первые два этапа сдачи объекта, на 25 декабря намечено подписание документов на сдачу объекта. Предполагается, что в I квартале 2019 года пройдёт лицензирование, а во II квартале центр сможет принять первых пациентов.

Напомним, на строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде направлено порядка 20 млрд рублей. В настоящий момент построены подъездные пути, в стадии завершения — проекты сопутствующей инфраструктуры, в том числе развитие транспортной сети, автомобильного и железнодорожного сообщения с ближайшими областными центрами — Ульяновском и Самарой. В центре будут работать около 340 врачей и 640 средних медицинских работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект по строительству центра радиологии по оказанию онкологической помощи реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. На его базе будут объединены современные методики диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине, что будет способствовать снижению смертности от новообразований и создании национальной программы в сфере здравоохранения.

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