В Якутии ликвидируют фармпроизводство, а депутаты — против: «Очень обидно»

Якутск, , 10:10 — REGNUM Запущена процедура ликвидации «Сахамедпрома», якутского предприятия по производству инфузионных растворов. Закрытие этого фармпроизводства обсуждалось на заседании Госсобрания республики, депутаты высказались против, с горечью констатировав, что в очередной раз сначала в создание предприятия вкладываются большие деньги, а затем оно банкротится. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, народные избранники были возмущены ситуацией и пожелали, чтобы в следующий раз такие вопросы рассматривались только с содокладом представителей ведомств, ответственных за работу банкротящихся предприятий.

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По словам выступавшего на сессии Ил Тумэна исполняющего обязанности заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Виктора Афанасьева, решение о ликвидации «Сахамедпрома» принято распоряжением правительства республики 7 мая 2018 года. Депутаты с таким вердиктом не согласны.

«Руководил этим предприятием доктор медицинских наук Егор Борисов, в течение семи лет он обращался в правительство республики за государственной поддержкой и не получил её, — рассказал депутат Владимир Членов. — Что из себя представляет это предприятие? Оно выпускало 300 тыс. литров очень необходимого раствора. Потребность республики — около 1,5 млн литров, везём всё из-за пределов республики, тратим свои бюджетные деньги. Оборудование приобретали с участием иностранного капитала».

Владимир Членов выразил возмущение, что даже препарат из якутского ягеля производится в Москве, но в министерстве здравоохранения, работавшем при экс-главе региона Егоре Борисове, считали, что производить медицинские препараты, БАДы в республике неэффективно, — кроме лекарственных средств из листьев толокнянки.

«На этом закончился фантазийный и прогнозный план министерства здравоохранения республики. Горестно, плачевно, но это факт, зафиксированный в протоколе главы республики. Этому нужно положить конец», — был возмущён такой позицией Владимир Членов.

Он предложил провести парламентские слушания и отдельно рассмотреть профильному комитету ликвидацию фармпроизводства в республике.

«Предприятие создавалось из благих намерений — выпускало соляной раствор и глюкозу, — объяснял ситуацию депутат Владимир Чичигинаров. — Цена оказалась в 2 раза выше, чем на привозные растворы. Конечно, там разобраться надо, как довели до такого состояния. Очень много вливаний было сделано, чтобы поднять это производство, но не смогли. Практически с начала этого производства оно стало нерентабельным».

Депутат Иван Данилов, назвал странным то, что частные аптеки процветают, а госпредприятие «Сахамедпром» оказалось убыточным.

«Это как-то несопоставимо. Учредитель должен иметь полный контроль за нашими хозяйствующими субъектами, хотелось бы этого пожелать», — заявил Данилов.

«Очень обидно, — высказала своё мнение депутат Мария Христофорова. — Надо понимать, что вложены огромные, действительно, средства, и в валюте в том числе. Мы сегодня много говорим о ГЧП и с приходом нового правительства — надеюсь там есть специалисты профессионалы, которые обещают нам привлекать инвесторов. Предлагаю этот вопрос отложить. Айсен Николаев ставит сейчас задачу развивать своё производство, и, если это предприятие ещё не растащили, его ещё можно сохранить и перепрофилировать, это надо делать обязательно. Внести предложение, чтобы каждый из чиновников, который отвечает за ту или иную отрасль, персонально нёс ответственность за такую бесхозяйственность. Если есть какие-то конструктивные предложения в адрес правительства, надо следить за тем, чтобы они получали должную поддержку. Мы же их утверждаем здесь, то почему мы не можем их пригласить в последующем, чтобы они держали ответ, а мы должны их спрашивать. Присоединяюсь к мнению Членова. Надо выработать по этому вопросу нашу принципиальную позицию в отношении вложенных средств в предприятия, которые потом оказываются неэффективными».

Депутат Любовь Явловская констатировала, что, работая зампредседателем госкомитета по инновациям, несколько раз выступала с идеей создания нового инновационного производства из биологически активных веществ из растений, которые есть на территории Якутии.

«Тем самым мы могли бы сделать переработку и создать новые, в том числе экспортно ориентированные препараты в виде БАДов. Но, к сожалению, мы не получили должной поддержки», — отметила депутат.

Народный избранник Александр Смирнов выступил с инициативой получить публичную оценку того факта, что предприятие, в создание которого были вложены немалые деньги, оказалось убыточным.

«И, конечно же, нужен контроль с точки зрения ликвидации. Но если этот процесс будет идти неграмотно, то всё просто продадут с молотка, никто никаких денег не получит, всё будет растащено, это второй раз будет потеря тех денег, которые можно выручить», — подчеркнул Смирнов.

Депутат Павел Ксенофонтов заявил о желании услышать по этому вопросу позицию министерства здравоохранения региона и высказал мнение, что если ещё будут рассматриваться вопросы закрытия производств, то профильные ведомства должны выступать по ним содокладчиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года о том, что «Сахамедпром» едва сводит концы с концами, информировал депутат Госдумы РФ от республики Федот Тумусов.

«Дела у него, честно сказать, не очень, хотя продукция и нужная: глюкоза, инфузионные растворы. Но по итогам работы за 9 месяцев убыток больше 18 миллионов рублей. В чем дело — известно. Нельзя взять кредиты — раз, слишком дорого. Срезали поддержку из бюджета — два. Устаревшее оборудование (а кредитов нет) — три», — разъяснял ситуацию парламентарий.

По его словам, мешало работе предприятия доминирование на рынке крупных компаний, с которыми трудно конкурировать. Усугубляют положение «Сахамедпрома» больницы, которые часто не платят за его продукцию.

«Растёт задолженность, невозможно приобрести новые материалы для продолжения производства. В общем, замкнутый круг, упирающийся во фразу «денег нет», — писал Тумусов. Он акцентировал внимание на том, что региональному фармпредприятию нужна господдержка.