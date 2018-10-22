Ущерб от землетрясения в Индонезии составил более $900 млн

Джакарта, , 09:48 — REGNUM Экономический ущерб от произошедшего в конце сентября землетрясения в Индонезии составил не менее $911 млн, сообщает The Jakarta Post.

По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, вызванные бедствиями человеческие жертвы и экономический ущерб будут расти.

«Самый большой ущерб был нанесен жилому сектору. Почти все здания вдоль побережья залива Палу были разрушены или повреждены», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5, сопровождаемое цунами, разрушило город Палу и его окрестности на острове Сулавеси 28 сентября.

В результате более двух тысяч человек погибли, еще тысячи числятся пропавшими без вести. В свою очередь Всемирный банк решил выделить Индонезии $1 млрд на восстановление после землетрясений.

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