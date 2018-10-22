В Приморском крае впервые подготовили специалистов по огранке алмазов

Владивосток, , 09:43 — REGNUM Студенты двух российских колледжей — московского Колледжа предпринимательства № 11 и владивостокского Промышленного колледжа энергетики и связи получили дипломы по новой для Приморского края специальности «огранщик алмазов в бриллианты», сообщает 22 октября пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Отмечается, что первый выпуск огранщиков подготовлен в интересах резидента свободного порта Владивосток (СПВ) — индийской компании КГК ДВ. Выступая на торжественном вручении дипломов, генеральный директор компании Рамани Витхалбхай поблагодарил участников за поддержку компании. Он отметил, что особый вклад в подготовку специалистов внесла администрация Приморского края, АРЧК ДВ, руководства колледжей, и заверил, что в целях дальнейшего развития алмазогранильной отрасли в регионе набор новых студентов по специальности «огранщик алмазов в бриллианты» будет продолжен.

Индийская корпорация KGK — ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Предприятие стало резидентом СПВ и реализует в регионе проект фабрики по огранке алмазов. Старт этому проекту дал президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2017 году. Глава государства поручил реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на Дальнем Востоке.

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