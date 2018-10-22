Чувашия увеличивает инвестиции в образование

Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В Чувашии растут инвестиции в образование. Если в 2017 году из бюджетов всех уровней вложено 15,3 млрд рублей, то в 2018 году — 18,6 млрд рублей. При этом вкладываются не только бюджетные, но и частные средства, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования и молодёжной политики Чувашии.

В министерстве подчёркивают, что в Чувашии формирование и развитие инновационной образовательной среды является одним из приоритетов государственной политики. Ежегодно в сферу образования направляется почти треть общего объема средств консолидированного бюджета республики.

«Объемы инвестиций в интеллектуальный потенциал нации, развитие системы образования в 2018 году составляют 18,6 млрд рублей (31,7%) в консолидированном бюджете Чувашии, в 2017 году — 15,3 млрд рублей (29,4%). Значительное внимание уделяется развитию инфраструктуры образования», — говорят в министерстве образования республики.

По данным властей, с 2012 по 2107 годы в Чувашии дополнительно создано более 23 тыс. мест в детских садах, в том числе 8 тыс. мест — за счёт открытия 47 новых детских садов. На эти цели было направлено 4,1 млрд рублей. В 2018 году в республике будет начато строительство еще 16 детских садов.

Республика участвует в федеральном проекте «Школа — 2025». В рамках реализации проекта в Чувашии в 2016—2025 годах планируется построить и реконструировать 32 школы, провести ремонт 64 зданий школ с износом 50% и выше. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016—2025 годах составит 12,5 млрд рублей.

В этом году новоселье справила Цивильская школа №1 им. М.В.Силантьева. С вводом в строй этой школы в Цивильске полностью ликвидируется вторая смена. 1 сентября введен в эксплуатацию и новый корпус Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, рассчитанный на 400 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадетский корпус является одним из главных инвестиционных проектов 2018 года, он финансировался из бюджетов всех уровней. Строительство спального корпуса ведётся за счёт частных инвестиций. Общий размер средств оценивался 1 млрд рублей. Напомним, четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

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В 2018—2020 годах продолжится строительство средней школы на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» и средней школы на 1600 мест в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах, начальной школы на 300 мест в Ядрине, начальной школы на 154 места в селе Батырево Батыревского района.

Что касается системы профессионального образования Чувашии, то по данным министерства, за последние три года за счёт бюджетов всех уровней в систему вложено почти 4 млрд рублей. В настоящее время в республике 85% техникумов и колледжей ведут подготовку кадров по профессиям и специальностям, входящим в перечень топ-50 наиболее востребованных и перспективных на рынке труда профессий и специальностей.