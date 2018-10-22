Общая картина говорит в пользу умеренного снижения цен на нефть — эксперт

Москва, , 09:41 — REGNUM В пятницу давление продавцов на котировки нефти ослабло, и оба ведущих бенчмарка смогли частично отыграть потери. Однако это не помогло ценам выйти в зеленую зону на недельных графиках. За минувшую пятидневку Brent просела на 0,8%, обосновавшись под отметкой $80 за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Недавнее снижение котировок «черного золота» было обусловлено негативным настроем инвесторов в отношении риска, о чем свидетельствовало снижение мировых фондовых индексов. Давление на Brent усилили отраслевые медвежьи факторы — запасы сырой нефти в Штатах резко взлетели, что, хотя и было связано в основном с сокращением экспорта, все же оказало заметное влияние на поведение игроков сырьевого рынка», — подчеркнул эксперт.

По словам Мащенко, в предстоящие дни цены на энергоносители продолжат следить за сигналами с «фронта» мирового предложения в ожидании введения антииранских санкций США, до вступления в силу которых осталось две недели. По большей части этот фактор уже учтен в ценах, но сам факт возобновления ограничений способен подбросить котировки вверх, считает он.

«Также для рынка будут важны данные по добыче в США, особенно после недавнего внутреннего отчета ОПЕК, в котором говорится о грядущем снижении цен из-за роста запасов и производства нефти в Соединенных Штатах. Да и в самом Минэнерго РФ прогнозируют увеличение добычи в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сравнении с уровнями октября», — сообщил аналитик.

В противовес этим негативным факторам может выступить конфликт между США и Саудовской Аравией, если он будет набирать обороты на предстоящей неделе. В любом случае, для уверенного возвращения Brent выше уровня $80 за баррель потребуются довольно убедительные катализаторы и факторы, поскольку общая картина пока говорит в пользу дальнейшего, хотя и умеренного, снижения цен, уверен эксперт.

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