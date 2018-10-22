«Сигнал Москве»: аудиторы одобрили проект ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Челябинск, , 09:27 — REGNUM Проект создания на Урале высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» одобрен аудиторами. По итогам технологического и ценового аудита хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» получило положительное заключение, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь южноуральского министерства экономического развития Кристина Барсегян.

Аудит провела консалтинговая компания «ПрайсвотерхаусКуперс». Технические решения исследовали специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения. Эксперты установили, что принятые решения — как конструктивные, так и технологические — отвечают современной отечественной и международной практике в области ВСМ.

«Объём и сроки осуществления капитальных вложений оцениваются как обоснованные на текущем этапе. Таким образом, сводное заключение экспертной организации — положительное», — говорится в заключении.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров надеется на то, что это заключение станет позитивным сигналом для инвесторов и федеральных органов власти. А генеральный директор партнёрства Сергей Бревнов отмечает, что компания готова к тому, чтобы начать разработку проектной документации.

Напомним, ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» будет частью транспортного маршрута от Пекина до Москвы, а в перспективе — до Берлина. 12 мая проект включили в Транспортную стратегию России. Построить участок могут уже в 2024 году. Его длина составит 220 километров, которые можно будет проехать за час с небольшим.

Далее дорога пойдёт в Казахстан и в Китай. Впрочем, власти Курганской области ранее выражали надежду на то, что отрезок проляжет и по территории Зауралья. От этого в регионе ждут оживления экономики и роста инвестиций.

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