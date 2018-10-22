Петропавловск-Камчатский, , 09:29 — REGNUM Камчатку и Южную Корею свяжет прямое авиасообщение. Запустить прямые рейсы на полуостров стремится и крупный китайский авиаперевозчик. Улететь в страны АТР для жителей полуострова в разы дешевле, чем в столицу РФ — Москву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представители Камчатского края и южно-корейского города Пусан договорились о начале совместной работы по запуску прямого рейса. Соответствующий меморандум уже подписан.

Как подчеркнул зампред правительства Камчатки Юрий Зубарь, Южная Корея является одним из любимых мест камчатцев для проведения отпуска:

«Многие жители Камчатки выбирают Южную Корею для проведения отпуска. Всё больше туристов из этой республики мы встречаем у себя на полуострове. Наши субъекты тесно связаны. Южная Корея — основной партнёр Камчатки по объёму внешнеторговых операций. Если мы сможем запустить прямой рейс, этот показатель, как и туристический поток, вырастет многократно. А у жителей Камчатки появится возможность для быстрого перелёта к месту отдыха».

Исполнительный директор департамента туризма Пусана Ли До Джун поддержал начинание и подчеркнул, что Пусан готов предоставить жителям Камчатки большой спектр услуг:

«Порт Пусан — крупнейший в республике Корея. В городе активно развиваются судостроение и рыбная отрасль. Пусан — один из современнейших городов Азии, а его гордость —пейзажи, парки, хороший климат. В Пусане также работает много современных медицинских центров, клиник, имеющих большой опыт работы с иностранными гражданами».

В рамках прошедшей на Камчатке «Недели туризма в ДФО» ряд камчатских и китайских компаний подписали несколько соглашений о совместной работе. В частности, интерес к запуску прямого рейса на полуостров проявил крупный китайский перевозчик — China Southern Airlines. Пока для прямого авиасообщения не хватает туристического потока, но стороны договорились развивать это направление.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» остановил продажу льготных авиабилетов на Дальний Восток — субсидии из госбюджета закончились. Большинству дальневосточников теперь не по карману летать до Москвы и обратно.

Так, согласно сегодняшнему предложению на портале Skyckanner, самый дешёвый перелёт Петропавловск-Камчатский — Москва прямым рейсом и эконом-классом обойдётся в 108 944 рубля. Время в пути — 8 часов 30 минут. Рейсы выполняет компания «Аэрофлот».

Можно улететь и дешевле, но с двумя пересадками на обратном пути — в Самаре и в Новосибирске. Цена одного билета составит 63 253. Рейс с Камчатки на Москву —прямой, «Аэрофлот», рейс обратный, с пересадками, выполняет S7. Время в пути туда и обратно займёт более 29 часов.

Есть билеты и за 50 981 рубль. Но пересадок на пути туда и обратно будет 5, а время в пути займёт 58 часов. Рейсы выполняет дочерняя структура «Аэрофлота» — «Победа».

Примечательно, что уже сегодня улететь в южно-корейский Пусан из Петропавловска-Камчатского можно в разы дешевле, чем в Москву: всего за 27 447 рублей. И всего с одной пересадкой. Время в пути всего на 1 час меньше, чем до Москвы: 7 часов 30 минут. Выполняет рейсы дочерняя структура «Аэрофлота» «Аврора».