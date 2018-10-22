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«Ростсельмаш» поставит в Узбекистан машинокомплекты на 35 млн долларов

Экономика

Контракт подписан в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном

«Ростсельмаш» поставит в Узбекистан машинокомплекты на 35 млн долларов
Иллюстрация: Donland.ru
Техника завода «Ростсельмаш»

Ростов-на-Дону, 22 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Ведущий производитель аграрной техники — компания «Ростсельмаш» — поставит в Узбекистан машинокомплекты для сборки зерноуборочных комбайнов. Получателем выступит «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники». Соглашение на сумму 35 млн долларов США подписано в рамках Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Поставка машинокомлектов для сборки 200 зерноуборочных комбайнов РСМ-101 «Вектор-410» планируется в первом полугодии 2019 года.

Стоит отметить, что в 2017 году ростовский комбайновый завод поставил в Узбекистан 14 кормоуборочных комбайнов. С начала 2018 года — 100 зерноуборочных комбайнов «Вектор» и столько же машинокомплектов комбайнов и тракторов для сборки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор Василий Голубев заявил об открытии генерального консульства Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону. По его словам, это решение «уже принято на федеральном уровне».

В начале сентября текущего года узбекская сторона побывала с рабочим визитом на Дону, в ходе которого обсудила организационные вопросы, связанные с размещением генерального консульства республики в областном центре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону откроют генконсульство Узбекистана – губернатор

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Российско-узбекистанские отношения
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