В Казахстане намолотили более 22 млн тонн зерна

Астана, , 09:11 — REGNUM По состоянию на 22 октября сельскохозяйственные производители Казахстана намолотили 22,11 млн тонн зерна, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

Сельскохозяйственными производителями убрано 14,95 млн га, что составляет 99,2% от общей уборочной площади. Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара.

Напомним, в 2018 году территория уборочных площадей в Казахстане составила 15,063 млн га, что на 302,1 тыс. га меньше, чем в 2017 году. В ходе посевной кампании было засеяно 15,123 млн га.

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