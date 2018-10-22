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В Казахстане намолотили более 22 млн тонн зерна

Экономика

Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара

В Казахстане намолотили более 22 млн тонн зерна
Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Астана, 22 октября 2018, 09:11 — REGNUM  По состоянию на 22 октября сельскохозяйственные производители Казахстана намолотили 22,11 млн тонн зерна, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

Сельскохозяйственными производителями убрано 14,95 млн га, что составляет 99,2% от общей уборочной площади. Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара.

Напомним, в 2018 году территория уборочных площадей в Казахстане составила 15,063 млн га, что на 302,1 тыс. га меньше, чем в 2017 году. В ходе посевной кампании было засеяно 15,123 млн га.

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Сельское хозяйство
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