За долг в 2 млн рублей у пермской фирмы арестовали земельные участки

Пермь, , 08:32 — REGNUM В Пермском крае фирма, занимающаяся производством машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, может лишиться земли. В настоящее время арест наложен на 49 участков, проводится их оценка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Согласно решению суда, предприятие должно выплатить 2 млн рублей управлению Росимущества за то, что, не имея договора с ведомством, использовало чужой земельный участок в своих целях.

В службе судебных приставов отметили, что директора фирмы предупредили о возможности ареста его личного имущества в рамках исполнения поступившего в ведомство документа. Организация-должник добровольно выплатила более 750 тыс. рублей, однако оставшуюся часть задолженности погашать не спешила.

По официальным данным, у фирмы отсутствуют необходимые денежные средства и движимое имущество, однако в праве собственности числится 49 земельных участков, расположенных в Ильинском районе Пермского края. Именно на землю и наложили арест.

Если предприятие не погасит необходимую сумму, то после оценки земельных участков их пустят на реализацию с учетом размера существующей задолженности.