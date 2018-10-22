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Казахстанский рынок юридических и бухгалтерских услуг вырос на 58%

Экономика

Услуги аудиторов составили 32,2% от совокупного объема услуг в секторе

Астана, 22 октября 2018, 08:15 — REGNUM  По итогам первой половины 2018 года объем юридических и бухгалтерских услуг в Казахстане составил 51,9 млрд тенге ($142 млн), что на 57,6% больше, чем годом ранее. Об этом 22 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В Алма-Ате объем услуг в данном секторе составил 37,1 млрд тенге ($101 млн), что составляет 71,5% от общего объема по Казахстану. Услуги аудиторов составили 32,2% от совокупного объема услуг в секторе. На услуги по составлению счетов и бухгалтерскому учету пришлось 24,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года объем юридических и бухгалтерских услуг в Казахстане сократился на 4%, до 70,59 млрд тенге ($216,4 млн по курсу на 13 апреля).

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году казахстанский рынок юридических услуг сократился

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Экономика Казахстана
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