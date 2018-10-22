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В Минобороны РФ рассказали об индексациях окладов и пенсий военных

Экономика

В 1 января текущего года оклады военных уже были проиндексированы на 4%, в дальнейшем индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года

В Минобороны РФ рассказали об индексациях окладов и пенсий военных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 22 октября 2018, 08:02 — REGNUM  В военном ведомстве России намерены в ближайшие три года трижды проиндексировать денежное довольствие военнослужащих. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, оклады и пенсии военных ежегодно будут индексироваться в среднем на 4%. Шевцова подчеркнула, что с 1 января текущего года оклады военных уже были проиндексированы на 4%.

«В дальнейшем индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце февраля 2014 года военные финансисты Минобороны РФ пресекли попытку блокирования украинскими банками счетов, принадлежащих морякам Черноморского флота России, проходившим службу в Крыму.

Читайте также: Киев в 2014 году пытался блокировать счета российских моряков в Крыму

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Министерство обороны России
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