Расходы домохозяйств Казахстана выросли на 9%

Астана, , 07:56 — REGNUM Во втором квартале 2018 года расходы домохозяйств в Казахстане выросли на 8,8%, до 500,1 тыс. тенге ($1365), сообщает 22 августа аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана

За отчетный период доходы домохозяйств выросли на 7,9%, до 523,1 тыс. тенге ($1428). Расходы домохозяйств Астаны составляют 623,5 тыс. тенге ($1702), Алма-Аты — 593 тыс. тенге ($1620), Атырауской области — 579,3 тыс. тенге ($1581). Около 93% приходится на потребительские расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 158,2 тыс. тенге ($429 по курсу на 16 октября). Рост заработных плат в реальном выражении составил 1,9%.

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