Премии обязательного страхования аудиторов Казахстана сократились на 8%

Астана, , 07:58 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года премии обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ГПО) аудиторских организаций составили 15,3 млрд тенге ($41,8 млн), что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 22 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля премий страхования ГПО от всех премий в области обязательного страхования не превышают 0,02%. Наибольший объем премий собрала страховая компания «Сентрас Иншуранс» — 5,1 млн тенге ($13,9 млн), что на 74,2% больше, чем в январе — августе 2018 года. Страховые выплаты не начислялись аудиторским компаниям с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года совокупный объем активов страхового сектора Казахстана составили 995,2 млрд тенге ($2,74 млрд по курсу на 2 октября), что на 7,8% больше, чем 1 сентября 2017 года.

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