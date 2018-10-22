Минобороны рассекретило размер премий за бомбардировку Берлина в годы войны

Москва, , 07:25 — REGNUM Министерство обороны РФ к столетию финансово-экономической службы вооруженных сил опубликовало на своем сайте документы о премировании солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Так, каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, бомбивших Берлин 8 августа 1941 года, была установлена премия в размере двух тысяч рублей. С 1 июля 1942 года за подбитый танк командир и наводчик оружия получали 500 рублей, остальной состав — 200 рублей.

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Денежные премии полагались и за ремонт военной техники. За починку тяжелого танка предусматривалась выплата от 350 до 800 рублей, за артиллерийское орудие — от 75 до 100 рублей, за пулемет — от 10 до 20 рублей.

Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали, что в годы Великой Отечественной войны в СССР оптовые цены на вооружение и военную технику постоянно снижались. Так, в 1941 году танк Т-34 обходился государству в 269 тыс. рублей, в 1942 — в 193 тыс., в 1945-м — в 135 тыс. Стоимость самолета Ил-4 изменилась с 800 тыс. рублей в 1941 году до 380 тыс. в 1945 году.

Пистолет-пулемет Шпагина стоил 500 рублей в первый год войны, 400 рублей в следующем году и 148 рублей — к концу войны. В общей сложности за время войны на закупках военной техники сэкономили примерно 50 млрд рублей.

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