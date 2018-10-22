Крупные российские авиакомпании могут приостановить работу — СМИ

Москва, , 07:16 — REGNUM В случае вступления в силу разработанного Минтрансом РФ проекта постановления правительства России о переносе серверов бронирования и продажи авиабилетов на российскую территорию, ряд авиаперевозчиков либо приостановят свою деятельность, либо не протяжении нескольких лет будут вынуждены переходить на иные системы бронирования. Об этом со ссылкой на мнение гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7) Владимира Объедкова пишут «Ведомости».

Согласно тексту письма Объедкова в адрес президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перенос всех серверов и баз данных к 2020 году приведет к сложностям в работе крупнейших авиаперевозчиков России (таких, как «Аэрофлот», S7, «Уральскае авиалинии» и других), поскольку указанные авиакомпании на сегодняшний день используют мощности иностранных провайдеров.

Гендиректор «Сибири» подчеркнул, что на сегодняшний день российские провайдеры не отвечают требованиям указанных авиакомпаний.

Напомним, ранее стало известно, что Минтранс РФ предложил принять проект постановления, согласно которому с 1 января 2020 года все серверы и базы данных по бронированию и продаже авиабилетов по России, должны быть размещены российской территории.