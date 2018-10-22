В Якутии в 10 раз снизили налог на малую авиацию

Якутск, , 07:16 — REGNUM Владельцы малых воздушных судов в Якутии теперь будут платить за них налог в размере 25 рублей за одну лошадиную силу вместо 250. Такое решение было принято депутатами Госсобрания республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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Транспортный налог для малой авиации в Якутии фактически будет уменьшен с максимальной ставки до базового размера, установленного налоговым кодексом РФ. Ожидается, что эти перемены станут мерой поддержки малой авиации и позволят смягчить условия конкуренции на рынке авиационных работ. Налоговые изменения не коснутся предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки — они от уплаты налога вообще освобождены.

Как сообщало ИА REGNUM, до изменения законодательства ситуация выглядела так: сам частный самолёт стоит 3−5 млн рублей, а транспортный налог на него в год составляет 250 тыс. рублей в год притом, что согласно налоговому кодексу РФ налог на воздушные суда составляет 25 рублей на лошадиную силу.

«Ставка налога может быть уменьшена или увеличена субъектом РФ не более, чем в 10 раз. И в 2013 году республика установила максимальный налог — 250 рублей за л/с, — пояснял инициировавший изменения в законодательстве экс-председатель комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, депутат нового созыва Ил Тумэна Виктор Фёдоров. — Я предлагал понизить ставку на пятилетний срок, договорились пока на три года. Но и это победа! Снизим его в десять раз, проведём ещё ряд мероприятий и, уверен, скоро в каждом улусе появится удобное и доступное воздушное такси».