Объем автомобильных грузоперевозок в Китае растет опережающими темпами

Пекин, , 06:36 — REGNUM Китайские автомобильные грузоперевозки продолжают демонстрировать стремительный рост в 2018 году, сообщили в Министерстве транспорта Поднебесной, передает агентство Синьхуа.

Как стало известно, с января по сентябрь объем грузовых перевозок по автомобильным дорогам, что составляет львиную долю от общего объема грузоперевозок в КНР, увеличился на 7,5% в сравнении с тем же периодом 2017 года до 28,64 млрд тонн. Только за сентябрь объем автомобильных грузоперевозок вырос на 7,6% до 3,71 млрд тонн в сравнении с сентябрем 2017 года.

Как отмечают эксперты, рост вызван устойчивым ростом экономики на 6,7% за три квартала 2018 года, что выше запланированных ранее 6,5%. Стоит отметить, что за девять месяцев 2018 года объём перевозок грузов по воде в Поднебесной вырос на 4,1% до 5,12 млрд тонн. Таким образом автомобильные грузоперевозки показывают опережающий рост.

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